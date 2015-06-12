شكرى يتلقى عددا من وزراء الخارجية الأفارقة على هامش أعمال قمة جوهانسبرج

عقد سامح شكرى وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى.

وذكر بيان للخارجية اليوم الجمعة أن شكرى اجتمع فى هذا الإطار مع أمينة محمد وزيرة خارجية كينيا، التى تبادل معها تقييم نتائج قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة التى عقدت بشرم الشيخ مؤخراً، حيث هنأت وزيرة خارجية كينيا الحكومة المصرية على تنظيم ورعاية هذا الحدث التاريخى الهام الذى يمثل علامة فارقة على طريق تحقيق الاندماج الاقتصادى والتجارى والاجتماعى والإنسانى فى القارة الأفريقية، كما تباحث الوزيران حول موقف العلاقات الثنائية وخارطة طريق تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال اللجنة المشتركة التى عقدت فى نيروبى مؤخراً.

ومن ناحية أخرى، عقد وزير الخارجية اجتماعات مع كل من رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر وإسماعيل شرقى مفوض السلم والأمن الأفريقى للتشاور حول تطورات الملف الليبى، وفى إطار الإعداد للاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا المقرر عقده فى وقت لاحق اليوم الجمعة بجوهانسبرج على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقى.