تسمم 3 أطفال أشقاء بسوهاج عقب تناولهم "لانشون فاسد" بالمراغة

استقبل مستشفى المراغة المركزى 3 أطفال من أسرة واحدة ووالدتهم "بحالة إعياء شديد وقىء مستمر" وتم عمل غسيل معدة لهم ادعاء تناول طعام فاسد.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد محمود سرحان مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بإصابة 3 أطفال أشقاء ووالدتهم بحالة تسمم وتم حجزهم بقسم الباطنة بمستشفى المراغة العام.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث مركز شرطة المراغة وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والنقيب أحمد مصطفى المشنب بوصول محمد أسامة السيد 7 سنوات تلميذ وأحمد أسامة السيد 6 سنوات تلميذ والطفل محمود أسامة السيد 3 سنوات يقيمون نجع أبو عوض – دائرة المركز مصابين "بحالة إعياء شديد وقىء مستمر ".

وتم عمل غسيل معدة لهم [ادعاء تناول طعام فاسد وبسؤال والدتهم عفاف أحمد مريزق 32 عاما كاتبة حسابات وتقيم بذات الناحية أفادت بحدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام قامت بشرائها من أحد المحلات بمدينة المراغة "لانشون" ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها.