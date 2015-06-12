وفد "مصر للطيران" يصل الإسماعيلية لتفقد مشروع قناة السويس الجديدة

وصل منذ قليل، وفد من قيادات شركة مصر للطيران والعاملين، إلى مبنى المحاكاة الخاص بقناة السويس الجديدة، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى زيارة ميدانية لمشروع قناة السويس الجديدة، وستتضمن الزيارة لقاء مع الفريق مهاب مميش رئيس هىئة قناة السويس كما سيقوم الوفد بجولة فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة.

ويضم الوفد كلا من الكابتن طيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والكابتن هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ووفد طيارى مصر للطيران، كما يضم الوفد محررى الطيران من كافة الصحف المصرية القومية والخاصة والحزبية.