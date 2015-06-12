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مدرب حراس المنتخب لـ في الجول: الشناوي الحارس الأساسي لمصر

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مدرب حراس المنتخب لـ في الجول: الشناوي الحارس الأساسي لمصر مدرب حراس المنتخب لـ في الجول: الشناوي الحارس الأساسي لمصر

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب أن أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك سيكون هو الأساسي في مباريات مصر المقبلة وأولها تنزانيا يوم الأحد المقبل في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وضم ناجي أحمد الشناوي ومحمد عواد حارس المصري وعلي لطفي حارس إنبي للمنتخب.

وقال ناجي ضمن حوار كامل مع FilGoal.com سننشره لاحقا: "عندما أضم الحراس سياسة عملي هي إخطار كل لاعب من سيكون أساسيا ومن لا".

وأضاف "الشناوي هو الحارس الأساسي بالنسبة لي، وأخبرته بأن يركز بشكل كامل في التدريبات ليكون مستعدا للمباراة".

وينشر FilGoal.com تفاصيل الحوار لاحقا والذي تحدث فيه عن الفارق بين مانويل جوزيه وهيكتور كوبر ولماذا اختار هذا الثلاثي واستبعد عصام الحضري وأمور أخرى.

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