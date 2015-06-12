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القوات السورية تستعيد السيطرة على أجزاء من مطار الثعلة العسكرى

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القوات السورية تستعيد السيطرة على أجزاء من مطار الثعلة العسكرى القوات السورية تستعيد السيطرة على أجزاء من مطار الثعلة العسكرى
استعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على أجزاء من مطار الثعلة العسكرى بعد معارك مع المعارضة المسلحة، وذلك حسب ما أذاعت فضائية سكاى نيوز عربية.

وكان عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية للجيش السورى الحر رامى دلاتى، أكد أمس الخميس، سيطرة فصائل المعارضة السورية على مطار "الثعلة" العسكرى ومحيطه التابع لقوات النظام بالسويداء بجنوب غربى سوريا.

وقال دلاتى -خلال اتصال هاتفى مع قناة "سكاى نيوز" اليوم الخميس- إن النظام السورى حاول بشتى الطرق التصدى لهجمات مسلحى المعارضة السورية لكنه فشل، مشيرا إلى أن مسلحى المعارضة أرغموا قوات النظام على الانسحاب إلى أطراف المدينة وترك المطار بالكامل.

وأضاف أن الاشتباكات التى دارت بين فصائل المعارضة وقوات النظام للسيطرة على المطار، أسفرت عن مقتل نحو 50 جنديا سوريا، وإصابة العشرات بجروح.


>- المعارضة السورية تسيطر على مطار "الثعلة " العسكرى
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