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56 % من القراء يتوقعون نجاح التموين فى القضاء على تجارة اللحوم الفاسدة

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56 % من القراء يتوقعون نجاح التموين فى القضاء على تجارة اللحوم الفاسدة 56 % من القراء يتوقعون نجاح التموين فى القضاء على تجارة اللحوم الفاسدة
فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة فى القضاء على مافيا تجارة اللحوم الفاسدة بالأسواق، توقع غالبية القراء نجاح وزارة التموين فى القضاء على مافيا تجارة اللحوم الفاسدة.

وتوقع 56%من القراء نجاح وزارة التموين فى القضاء على مافيا تجارة اللحوم الفاسدة بالأسواق، بينما استبعد 42% من القراء نجاح وزارة التموين فى القضاء على مافيا تجارة اللحوم الفاسدة بالأسواق، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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