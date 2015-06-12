مصر تفتح معبر رفح البرى فى الاتجاهين لمدة 3 أيام بدءا من الغد

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البرى فى الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام؛ وذلك أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين، وذلك بعد تدخل الرئيس محمود عباس للتسهيل على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة قبيل شهر رمضان الفضيل، وبعد اتصالات حثيثة مع الأشقاء المصريين لسفر الحالات الإنسانية والمرضى وأصحاب الإقامات والتأشيرات.

وعبرت سفارة دولة فلسطين، فى بيان لها اليوم، عن خالص شكرها إلى القيادة المصرية والأجهزة المعنية فى سعيها الدؤوب من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا فى قطاع غزة.

- السفارة الفلسطينية بالقاهرة تنفى تمديد فتح معبر رفح لأسبوع كامل

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