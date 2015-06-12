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لمرضى حساسية الأنف.. احذروا الإصابة بالتهابات اللوزتين

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لمرضى حساسية الأنف.. احذروا الإصابة بالتهابات اللوزتين لمرضى حساسية الأنف.. احذروا الإصابة بالتهابات اللوزتين
من المعروف أن التهابات اللوزتين من المشاكل التى تصيب نسبة كبيرة من الأطفال، لكن قد يصاب بها أيضًا مرضى حساسية الأنف، كنتيجة للعديد من المضاعفات التى ترتبط بالتهابات اللوزتين وتؤثر على الحلق.

وفى هذا السياق يقول الدكتور رفيق شوقى عطا الله، استشارى طب الأطفال، إن حساسية الأنف من الأسباب التى تؤدى إلى التهابات اللوزتين، لأنها تتسبب فى وجود إفرازات خلف الأنف والحلق، مما يؤدى إلى احتقان وألم بالحلق، قد ينتج عنه الإصابة بالتهابات اللوزتين والشعور بالألم وتضخم الغدد الليمفاوية.

ويتابع أن الأعراض تظهر على شكل ألم فى المفاصل، وانتفاخ فى الغدد الليمفاوية وحرارة متوسطة الارتفاع، وألم فى الحنجرة وصعوبة فى البلع، مضيفًا أن إهمال العلاج يعرض المرضى للإصابة بانسداد فى مجرى التنفس.

ويشير د. رفيق شوقى عطا الله، إلى أنه فى هذه الحالة يكون العلاج عن طريق المضادات الحيوية، مع الإكثار من تناول المشروبات الدافئة، والابتعاد عن المشروبات الباردة والتدخين، لأنه قد يزيد من الالتهابات ومشاكل اللوزتين، موضحًا أنه فى حالة عدم زوال الأعراض واستمرارها فمن الضرورى استئصال اللوزتين، حتى يتجنب الشخص أى مضاعفات تؤثر على صحته.

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مصر 365