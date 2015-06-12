تعرفى على أسباب زرقة لون الطفل عند بكائه؟

تغير لون الطفل للون الأزرق عند بكائه، إحدى الأشياء التى تثير مخاوف الأمهات حول تعرض طفلها للخطر نتيجة تغير لون جسمه، كما أن هناك بعض الأسباب التى تؤدى لتعرض الطفل لزرقة لونه عند البكاء.>قالت الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى الأطفال بالقصر العينى، كثير من الأمهات ينتابهن بعض القلق والخوف أثناء تغير لون طفلها للأزرق أثناء بكائه، وهو ما يحدث نتيجة أخذ الطفل شهيق عميق يساهم فى انخفاض ضربات قلبه وقلة كمية الدم الواردة للمخ لثوان قليلة، وامتلاء أوردة الوجه بدم قليل فى نسبة الأكسجين التى يحتويها مما ينتج احمرار ثم زرقة لون الطفل.

أسباب زرقة لون الطفل عند البكاء

>وتستكمل د. نهى قائلة "هناك بعض الأسباب والعوامل التى تساهم فى تغير لون الطفل عند البكاء وأهمها:

>1) اضطراب ضربات القلب عند الأطفال .

>2)هبوط الضغط المفاجئ نتيجة الخوف.

>3)الإصابة بفقر الدم .

>4) نقص السكر .

>5) الطفل المصاب بالصرع .

>أهم الخطوات التى يجب مراعاتها أثناء زرقة الطفل عند البكاء

>وتتابع د. نهى قائلة: "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأمهات مراعاتها عند بكاء طفلها زرقة لونه وأهمها":

>1)يجب على الأمهات تهدئة الطفل خاصة لو كان من الأطفال سريعة الغضب.

>2)قيام الأمهات بطمأنة طفلها فى حالة إصابته بنوبات من الرعب والخوف.

>3) الذهاب للطبيب لمعرفة سبب زرقة الطفل فى حالة تكرار حدوت ذلك أثناء البكاء من خلال بعض الفحوصات التالية:

>- عمل صورة دم كاملة.

>-قياس ضغط دم الطفل .

>-عمل رسم قلب وموجات صوتية على القلب .

>-قياس مستوى السكر فى الدم .