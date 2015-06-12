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عقار جديد لعلاج الصدفية يخفف حدة المرض فى 12 أسبوعا

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عقار جديد لعلاج الصدفية يخفف حدة المرض فى 12 أسبوعا عقار جديد لعلاج الصدفية يخفف حدة المرض فى 12 أسبوعا
وجدت دراسة أن 40% من المصابين بمرض الصدفية الجلدى يتمكنون من تخفيف حدة مرضهم عند تناولهم العقار الجديد المعالج الصدفية وذلك فى غضون 12 أسبوعا من بدء العلاج.

ويؤكد الباحثون أن العقار الجديد والذى أطلق عليه "الحبة المعجزة" يمثل أملا جديدا لمرضى الصدفية ممن يعانون من حالات مرضية شديدة، والتى تؤثر على ما يقرب من 3% من البريطانيين، فضلا عن عدد كبير من المشاهير من بينهم "كيم كارديشيان".

ويتم تشخيص "الصدفية" بكونها تراكم لقشور ولويحات بمعدلات كثيفة على سطح الجلد مسببة إحمرارا وحكة جلدية.

ومع ذلك، توصلت التجارب التى أجريت على الدواء الجديد إلى أن 40% من المشاركين فى الدراسة تمكنوا من التخلص من نسبة كبيرة من الأعراض الجلدية المؤلمة واللويحات، فى مقابل شعور نحو 90% منهم بتحسن.

وبينت نتائج الدراسة، التى شملت 2500 مشارك، أن تحسن حالة 40 فى المائة من المصابين كانت واضحة تماما بعد 12 أسبوعا من العلاج، فى حين أظهرت 90 فى المائة نوعا من التحسن.

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مصر 365