التنظيم والإدارة: مواطنون زوروا شهادات إعاقة للالتحاق بالــ5 آلاف وظيفة

قالت فوزية حسن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز تمكن من اكتشاف تقدم مواطنين بشهادات إعاقة مزورة لـ5000 وظيفة لذوى الاحتياجات الخاصة التى أعلن الجهاز عنها 26 مايو الماضى.

وأضافت فوزية حسن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مسئولى المديرية الفرعية التابعة بالجهاز يقومون بتحرير محضر بالتزوير ضد من يتقدم بشهادة مزورة للمديرية بهدف الالتحاق بالوظيفة، ويتخذ باقى الإجراءات القانونية ضده.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق بتاريخ 21 مايو على تعيين 500 وظيفة من ذوى الاحتياجات الخاصة، لوظائف تتناسب مع نسبة الإعاقة وتخصصاتهم، ممن لا يعملون بوظائف أخرى بالجهاز الإدارى للدولة، موزعين على جميع المحافظات وفقًا لنسبة العجز بكل محافظة.