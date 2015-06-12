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سفير روسيا بالقاهرة: العلاقات مع مصر بلغت مستوى يجعلنا نشعر بالفخر

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سفير روسيا بالقاهرة: العلاقات مع مصر بلغت مستوى يجعلنا نشعر بالفخر سفير روسيا بالقاهرة: العلاقات مع مصر بلغت مستوى يجعلنا نشعر بالفخر
أكد سيرجى كيربتشينكو، سفير روسيا بالقاهرة، أن الاحتفال بالعيد القومى لروسيا الاتحادية هذا العام يأتى فى الوقت الذى بلغت فيه العلاقات المصرية الروسية الودية مستوى جديدا أعلى من الماضى وهذا ما يجعلنا نشعر بالفخر، مشيرا إلى عقد قمتين بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى والروسى فلاديمير بوتين هذا العام.

وقال السفير، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة الاحتفال الذى أقيم بمناسبة العيد القومى بمقر إقامته، إن هذه اللقاءات تؤكد أن مسيرة العلاقات بين وروسيا تسير على الطريق الصحيح وأنها ستؤدى ثمارها فى التعاون المتنامى بين البلدين فى المستقبل القريب مما يعكس التقليد التاريخى والرصيد القائم بين البلدين.

وأعرب عن اعتقاده أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متبادلة بين الجانبين، لافتا إلى لقاء لدينيس مانترانوف وزير التجارة والصناعة الروسى، وسيرجى كريينكو رئيس مجموعة "روس اتوم"، مع الرئيس السيسى خلال زيارتهما مؤخرا للقاهرة لبحث التعاون مع مصر.
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