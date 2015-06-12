"واتس آب اليوم السابع": إنهيار السور الحديد لكورنيش بحر يوسف بالفيوم

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، صورة تظهر إنهيار السور الحديدى لكورنيش بحر يوسف بمحافظة الفيوم، والمتواجد قرب المناطق السكنية، موضحا أن محافظ الفيوم قام بمعاينة السور الحديدى، ولم يتم إتخاذ أية إجراءات لإصلاحه، رغم خطورة الأمر على حياة المواطنين.

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