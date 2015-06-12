محافظ البحر الأحمر: تلقينا إخطارا بعدم التعامل مع الكيانات الصحفية المجهولة

أخطرت وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بخطاب يفيد عدم التعامل مع الكيانات الصحفية المجهولة، التى لا تنتمى لنقابة الصحفيين، وعدم منحها أى مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين.

ونص الخطاب الذى حمل فى نهايته توقيع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية على "ورد كتاب نقابة الصحفيين المتضمن ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من وجود بعض الكيانات التى تنتحل صفة النقابة المهنية، وتتحدث باسم الصحفيين وتصدر لأعضائها أوراقًا وكارنيهات غير قانونية، تحت مسمى محرر صحفى وصحفى إلكترونى.

وأكد الخطاب على "رجاء التعامل والإحاطة نحو عدم منح تلك الكيانات أو من ينتسب إليها أى مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين، والتعامل المباشر مع النقابة وعدم اعتماد أى مخاطبات، إلا بخاتم النقابة.