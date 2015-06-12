أوقاف الإسماعيلية تحدد 18 مسجدا للاعتكاف و6 لصلاة التراويح فى رمضان

أكد الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن المساجد المسموح الاعتكاف بها 18 مسجدًا على مستــوى المحافظة؛ وهى مسجد النادى الإسماعيلى، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد الشيخ زايد، ومسجد الغمامة شارع الغابة، ومسجد نور الإسلام بالبلابسة، ومسجد الرحمة أبو صوير، ومسجد نور الإسلام السبع آبار، ومسجد الهدى السلام أبو صوير، ومسجد الرحمة أبو جريش، ومسجد المسخوطة المحسمة، ومسجد رياض الصالحين شعيب، ومسجد الرحمن بالمنايف، ومسجد التوفيق بالمستقبــل، ومسجد فجر الإسلام الواصفية، مسجد الهداية الواصفيةو، ومسجد الرحمن بحى السلام، ومسجد الشيخ شريف التل الكبير.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تمت الموافقة على 6 مساجد يتم صلاة التراويح فيها بجزء كامل، وهى مسجد السلام بحى السلام، ومسجد النور المحمدى بأبوة صوير، ومسجد ناصر بالقصاصين، ومسجد عمر بن الخطاب بفايد، ومسجد مجمع البحر بالتل الكبير، ومسجد النور بالقنطرة غرب.