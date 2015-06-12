أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أوقاف الإسماعيلية تحدد 18 مسجدا للاعتكاف و6 لصلاة التراويح فى رمضان

Google+ Print
أوقاف الإسماعيلية تحدد 18 مسجدا للاعتكاف و6 لصلاة التراويح فى رمضان أوقاف الإسماعيلية تحدد 18 مسجدا للاعتكاف و6 لصلاة التراويح فى رمضان
أكد الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن المساجد المسموح الاعتكاف بها 18 مسجدًا على مستــوى المحافظة؛ وهى مسجد النادى الإسماعيلى، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد الشيخ زايد، ومسجد الغمامة شارع الغابة، ومسجد نور الإسلام بالبلابسة، ومسجد الرحمة أبو صوير، ومسجد نور الإسلام السبع آبار، ومسجد الهدى السلام أبو صوير، ومسجد الرحمة أبو جريش، ومسجد المسخوطة المحسمة، ومسجد رياض الصالحين شعيب، ومسجد الرحمن بالمنايف، ومسجد التوفيق بالمستقبــل، ومسجد فجر الإسلام الواصفية، مسجد الهداية الواصفيةو، ومسجد الرحمن بحى السلام، ومسجد الشيخ شريف التل الكبير.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تمت الموافقة على 6 مساجد يتم صلاة التراويح فيها بجزء كامل، وهى مسجد السلام بحى السلام، ومسجد النور المحمدى بأبوة صوير، ومسجد ناصر بالقصاصين، ومسجد عمر بن الخطاب بفايد، ومسجد مجمع البحر بالتل الكبير، ومسجد النور بالقنطرة غرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365