مركز دبي للتبرع بالدم ينفذ حملات رمضانية لتلافي النقص

تمكن مركز دبي للتبرع بالدم من جمع 44 ألفاً و350 وحدة دم، و4 آلاف و483 وحدة من الصفائح الدموية خلال العام الماضي وأكدت العيادة الذكية أن 25% من المرضى الذين يدخلون المستشفيات على مستوى العالم غالباً يحتاجون إلى الدم وأن المرضى الذين يعانون حروقاً بالغة وخطيرة قد يحتاجون إلى 20 وحدة من الصفائح الدموية .

وأشارت الى ان مركز دبي للتبرع بالدم قام خلال العام الماضي بتوزيع 14 ألفاً و752 وحدة دم إلى المرضى بمركز الثلاسيميا بدبي وبما يعادل 41% من مخزون المركز، و7 آلاف و132 وحدة إلى مستشفى راشد 20% و6 آلاف و775 وحدة إلى مستشفى دبي 19% وتوزيع 958 وحدة دم على مستشفى حتا 3% ، ومستشفى لطيفة 2316 وحدة دم 6% والقطاع الخاص 4 آلاف و285 وحدة دم وبما نسبته 11% من المجموع الكلي لمخزون مركز دبي للتبرع بالدم.