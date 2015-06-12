مشروع قانون باعتماد إضافي لميزانية 2015 بـ 828 مليون درهم

تلقى المجلس الوطني الاتحادي من مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، والذي يستعرضه المجلس ويحيله إلى اللجنة المختصة في الجلسة السابعة عشرة والأخيرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين16 و17 يونيو الجاري.

ووفقاً لمشروع الميزانية تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بمبلغ 828 مليوناً و749 ألف درهم تمول من الاحتياطي العام للدولة.

وتزاد تقديرات كل من مصروفات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية 2015 بمبلغ 20 مليوناً و920 ألف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 8 ملايين و459 ألف درهم. وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2015 بمبلغ 11 مليوناً و500 ألف درهم.

تخصيص

وبموجب الجدول المرفق بمشروع القانون فقد تم تخصيص ما قيمته 597 مليون درهم من الاعتماد الإضافي لجهاز أبوظبي للاستثمار و64 مليوناً لوزارة الخارجية و17 مليون درهم لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع و7 ملايين درهم لوزارة الطاقة و4 ملايين و404 آلاف درهم لوزارة الاقتصاد و56 مليون درهم لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي و23 مليون درهم لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية و20 مليوناً و920 ألف درهم للمجلس الوطني للإعلام و8 ملايين و459 ألفاً للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة و11 مليوناً و500 ألف للهيئة الاتحادية للجمارك و10 ملايين درهم لمكتب رئاسة مجلس الوزراء و9 ملايين و466 ألف درهم مصروفات اتحادية. وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون بعد موافقته عليه إلى المجلس الوطني الاتحادي طبقاً للمادة 2015 من الدستور استكمالاً للإجراءات الخاصة بإصدار القانون.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة بمبلغ 828 مليوناً و749 ألف درهم وذلك بناء على الطلبات التي قدمت إلى وزارة المالية من عدة جهات بطلب اعتمادات مالية إضافية على ميزانية السنة المالية 2015.