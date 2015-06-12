محمد بن زايد يأمر بإرسال مساعدات غذائية وطبية للشعب اليمني

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ..أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم مساعدات غذائية وطبية عاجلة للشعب اليمني الشقيق والذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء نتيجة الأحداث المؤسفة التي تشهدها اليمن.

وقد انطلقت اليوم أولى رحلات الجسر الجوي لنقل هذه المساعدات وسوف تتبعها رحلات جوية وبحرية قبل حلول شهر رمضان المبارك وسوف تتولى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية الاشراف على تنفيذ هذه التوجيهات.

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