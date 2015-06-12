الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين قبالة سواحل غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم (الجمعة) نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن زوارق الاحتلال فتحت النار باتجاه مراكب الصيد وهى على بعد نحو 4 أميال بحرية قبالة شواطئ غزة، مما أجبر الصيادين على مغادرة البحر دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال بحرية، كما تستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.

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