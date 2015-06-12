سفارة المملكة في باريس تقيم حفل استقبال للمتدربين السعوديين

استقبل القائم بأعمال سفارة المملكة لدى فرنسا د. علي بن محمد القرني في باريس (الاثنين) مجموعة من الطلبة السعوديين المتدربين لدى شركتي إي دي إف (كهرباء فرنسا) وأريفا (EDF, ARIVA) والذين يتلقون تدريبهم في مواقع الشركتين وبالتعاون مع عدد من المراكز البحثية في عدد مختلف من المدن الفرنسية وذلك في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والطاقة النووية. وقد شملت مجموعة الطلبة ثلاثين طالباً منهم طالبتان، مختارين من عدد من الجامعات السعودية التي وقعت اتفاقا مع الشركتين وذلك ضمن اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للقائم بأعمال السفارة الدكتور علي القرني رحب فيها بالطلبة في سفارة خادم الحرمين الشريفين، لافتاً إلى ان هذا البرنامج التدريبي تحقق بفضل الله سبحانه ثم بفضل السياسة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله) وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد والتي وضعت التعليم والتدريب في صلب اهتماماتها وفي قلب العملية التنموية الشاملة الكبرى التي تشهدها المملكة رعاها الله.

وأضاف أن هذه الشراكات التعليمية تأتي في ظل العلاقات المتميزة بين المملكة وفرنسا لاسيما بعد الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله) عندما كان وليا للعهد في سبتمبر من عام 2014م والزيارات المتتالية للرئيس الفرنسي للمملكة وكان آخرها في شهر مايو من هذا العام.

وأكد القائم بالأعمال بأن هذه الشراكة تعكس حرص القيادة على رفع مستوى كفاءة الطالب السعودي وإتاحة الفرص امامه لينهل من معين المعرفة والتقدم التكنولوجي لدى البلدان الصديقة ومن أهمها فرنسا.

وشدد د. القرني على أهمية هذا البرنامج لاسيما أن المملكة قادمة على مشروعات ضخمة في مجال الطاقة مؤكداً ان فكرة التدريب بدأت من السفارة عندما اقترحت على الشركتين وضع برنامج تدريبي لطلبة ترشحهم الجامعات السعودية حتى أصبحت (بفضل الله) واقعاً معاشاً.

وزاد بأن السفارة اقترحت على الشركتين تطوير البرنامج ليصبح برنامجاً أكاديمياً يحصل بموجبه الطالب على درجة علمية عليا على أن يبدأ بمرحلة الماجستير كمرحلة أولى وقوبل المقترح بالقبول، وأن الشركتين بصدد وضع التصورات لهذا الأمر، مشيراً إلى أن السفارة ممثلة في الملحقية الثقافية تدرس المقترح وتتواصل مع المسؤولين في الشركتين لتحقيق هذا الهدف.

وفي ختام اللقاء أوضح القائم بالأعمال أن أبواب السفارة السعودية في باريس مفتوحة للطلاب السعوديين وفي خدمتهم، وحثهم على التواصل مع السفارة أثناء فترة إقامتهم في فرنسا.