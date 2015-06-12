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تكليفات جديدة بجامعة نجران

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تكليفات جديدة بجامعة نجران تكليفات جديدة بجامعة نجران

    أصدر معالي مدير جامعة نجران د. محمد إبراهيم الحسن عددا من القرارات الإدارية والأكاديمية الجديدة منها تكليف د. فهد بن محسن رجب رئيسا لقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة لمدة عامين، وتكليف د. مذكر علوي الحارثي رئيسا لقسم الهندسة الميكانيكية لمدة عامين.

كذلك أصدر مدير الجامعة قرار إداريا بتكليف الموظف علي منصور الجفالي مساعدا للمراقب المالي في الجامعة، وتهدف القرارات الجديدة إلى دعم الكوادر الوطنية المؤهلة وإعطائها فرصة خدمة الجامعة وتطوير الأداء بما تملكه من خبرات علمية وإدارية.

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