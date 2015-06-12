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موراتا: بينيتث لم يحدثني للعودة إلى ريال مدريد

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موراتا: بينيتث لم يحدثني للعودة إلى ريال مدريد موراتا: بينيتث لم يحدثني للعودة إلى ريال مدريد

أكد ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس أن رافائيل بينيتث المدير الفني الجديد لريال مدريد لم يحدثه من أجل طلبه للعودة إلى صفوف الفريق الملكي مرة أخرى.

ورحل موراتا عن ريال مدريد الصيف الماضي بعدما فشل في حجز مكان أساسي في هجوم الفريق لينضم إلى يوفنتوس حيث توج بالثنائية ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الهزيمة من برشلونة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن بينيتث يرغب في استعادة موراتا مرة أخرى، لكن المهاجم الإسباني أكد أنه لم تجمعه بمدرب اللوس بلانكوس أي محادثات.

وأضاف في تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية"أنا سعيد بوجودي في يوفنتوس".

وأكمل"لقد نضجت في مختلف الأمور في حياتي هنا مع يوفنتوس، أنا مدين بالفضل لذلك النادي وأود أن أحقق المزيد من الألقاب رفقته".

في الوقت ذاته أكد موراتا أن سامي خضيرا الوافد الجديد لصفوف يوفنتوس قد سأله أولا عن كل شيء يخص الفريق قبل الانتقال إليه.

وكان خضيرا قد انضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر لمدة أربع سنوات بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وأتم"أنا سعيد بوجوده معنا، فهو لاعب رائع وسوف يضيف الكثير للفريق".

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