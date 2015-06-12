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دي جريجوريو يترك منصبه كمدير للاتصالات بالفيفا

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دي جريجوريو يترك منصبه كمدير للاتصالات بالفيفا دي جريجوريو يترك منصبه كمدير للاتصالات بالفيفا

(إفي): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس عن قرار مدير الاتصالات والعلاقات العامة والتر دي جريجوريو بترك منصبه، الذي كان يشغله منذ سبتمبر عام 2011 ، "بشكل فوري".

وسيبقى دي جريجوري، الذي يحمل الجنسيتين السويسرية والإيطالية، في منصبه كمستشار في الفيفا حتى نهاية العام الجاري، فيما سيتولى إدارة الاتصالات والعلاقات العامة بشكل مؤقت اعتبارا من الآن، نيكولا مانجو، الذي كان يشغل هذا المنصب في السابق.

وقال السكرتير العام للفيفا جيروم فالكه إن "والتر عمل بجد وبشكل رائع خلال السنوات الأربع الأخيرة، ونحن ممتنون له كثيرا على كل ما فعله. إنه لمن دواعي سروري أن نتمكن من الاستفادة من خبرته حتى نهاية العام الجاري"، وفقا لما جاء في بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويأتي قرار رحيل دي جريجوريو من منصبه في خضم فضائح الفساد التي أسفرت عن اعتقال مسئولين بالفيفا ورؤساء شركات على صلة به في 27 مايو الماضي في إطار التحقيقات بشأن جرائم فساد ارتكبت تحت قبة هذه المؤسسة الكروية.

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