رونالدو ينضم الى أبطال لعبة ' هوجو ' الالكترونية

(إفي): انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني لأبطال لعبة "هوجو" الالكترونية.

ويتعين خلال اللعبة على رونالدو وهوجو التخلص من مصور الباباراتزي بيتي، كما يركضان بأقصى سرعة في شوارع لاس فيجاس في أجواء من المغامرات والأكشن.

وأعرب مصمم لعبة هوجو، هنريك كول، عن سعادته بإنضمام شخصية رونالدو الى أبطال اللعبة، مبينا "نشعر بفخر كبير لإنضمام نجم لامع من عظماء الرياضة، رونالدو أيقونة دولية، يملك القوة والشخصية، تعاونه معنا شرف كبير".

وأشار كول الى سبب آخر لاختيار رونالدو، وهو تواصله مع عدد هائل من المعجبين عبر مواقع التواصل الاجتماعية، حيث يملك نحو 200 مليون متابع على حساباته الرسمية.