عدسة – الأفضل والأسوأ في قميص أرسنال عبر التاريخ

مع اقتراب صدور القميص الجديد لأرسنال نشرت صحيفة تيليجراف الإنجليزية صورا لمختلف قمصان أرسنال عبر التاريخ لاختيار الأفضل والأسوا بينهم.

عدسة - الأفضل والأسوأ في قميص مانشستر يونايتد عبر التاريخ

وظل أرسنال محافظا على ألوانه الأحمر والأبيض التقليدية في قميصه الأساسي عدا موسم 2006-2005 حيث تغير ذلك إلى الأحمر الداكن في آخر عام للفريق بملعب هايبري قبل الانتقال لاستاد الإمارات وذلك لأنه تاريخيا يقال أن ذلك كان لون أول قميص ارتداه اللاعبون بالملعب القديم عام 1913.

كما تنوعت ألوان القمصان الاحتياطية بين الأصفر، الأزرق، وأخضر والذي ارتداه المدفعجية لمرة واحدة موسم 1983-1982.

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