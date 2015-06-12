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الخلع لزوجة أعتاد زوجها سرقة مرتبها الشهرى وإجبارها على العمل ليلاً

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الخلع لزوجة أعتاد زوجها سرقة مرتبها الشهرى وإجبارها على العمل ليلاً الخلع لزوجة أعتاد زوجها سرقة مرتبها الشهرى وإجبارها على العمل ليلاً
أقامت "نهى.م" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بـ" الجديدة"، ضد زوجها "حامد.س"، بعد زواج دام بينهم 6 سنوات، وادعت فيها استحالة العشرة بينهم بسبب سرقته راتبها الشهرى وإجبارها على العمل ليلاً بوظيفة أخرى.

وقالت "نهى" بدعوى الخلع التى حملت رقم 6432 لسنة 2015: عشت أسوأ أيام مع زوج لا يعرف شرعًا ولا دينًا لم أكن أعرف أنه متزوج منى طمعًا فى أموالى، وأنه يعانى من الإدمان وتعرض طوال فترة زواجى منه للضرب والإهانة بالألفاظ النابية".

وأكملت الزوجة التى تبلغ من العمر 30 عامًا: "لم أكن على علم بأنه من المدمنين، وبعد الزواج علمت أنه خدعنى واوقعنى، ورغم علم أهلى بحالته لم يحذرونى للتخلص منى فمن وجهة نظره قد وصلت إلى سن العنوسة، ولم أتزوج فعريس فى اليد خير، وأبقى، وعندما لجئت إليهم لأرحم من العذاب قالوا لى إنه لن يسمحوا لى بالطلاق بعد أن رزقنى الله بطفلين منه، وأن معظم الشباب يتعاطون تلك المواد وعلى الزوجة العمل ومساعدة زوجها".

وتابعت "نهى": كنت أعمل طوال الشهر وعندما أتسلم الراتب يأخذ، وأن لم أوافق أو أصرف أى شىء منه يستخدم الحزام فى التعدى على فكنت زوجة مقهورة أعيش مع رجل يحاسبنى حساب الملكين، وفى النهاية طلب منى الخروج للعمل فى وظيفة أخرى تبدأ من الخامسة مساء حتى الثانية عشر، فلم أستطع الرفض، وخصوصًا أن لا مكان آخر أذهب إليه".

وأكملت: كان يضيع كل أموالنا فى المخدرات، وتدهورت حالته إلى أن أصبح يضرب طفليه أثناء غيابه عن الوعى، وعندها أدركت أن نهايتنا معه ستكون مؤلمة خصوصًا بعد ضربه "محمد" ابنى الأكبر، وكسره يديه فهرب ولجأت لإحدى المؤسسات التى تساعد المرأة وأقمت دعوى الخلع.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت للزوجة بالخلع بعد تأكدها من إدمان الزوج وتضررها وأبناؤها.

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مصر 365

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