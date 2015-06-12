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المتحدث باسم الخارجية يطالب بقناة مصرية تخاطب الغرب لمحاربة أكاذيب الإخوان

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المتحدث باسم الخارجية يطالب بقناة مصرية تخاطب الغرب لمحاربة أكاذيب الإخوان المتحدث باسم الخارجية يطالب بقناة مصرية تخاطب الغرب لمحاربة أكاذيب الإخوان
طالب السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية، بإطلاق قناة إعلامية مصرية لمخاطبة الخارج، لمحاربة السموم والأكاذيب التى تبثها القنوات الخارجية الموالية للإخوان، والتى تعمل لعدم وجود منافس لها وتكون مصدر آخر للمعلومة المغلوطة، مؤكداً أن ذلك يحتاج تضافر جهد الجميع.

وأضاف عبد العاطى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اليوم"، أن الوزارة تتواصل أسبوعياً مع المراسلين الأجانب، موضحاً أنها لقاءات غير معلنة للحديث حول القضايا المثارة وعملية التحول الديمقراطى، وتتم اللقاءات على مستوى الوزير أو المتحدث باسم الوزارة، ويتم إمدادهم بالمعلومات بالقضايا المطروحة.

ولفت إلى أن التواصل مع الإعلام الأجنبى قضية بالغة الأهمية، وبحاجة لجهد أكبر من والوزارة، بمعاونة الإعلام المصرى والمجتمع المدنى ولما يتمتعوا به من تأثير أكثر من تأثير المستوى الرسمى فى الخارج.

- وزير الخارجية: منطقة التجارة الحرة الثلاثية أمر مهم لمصر والقارة الأفريقية
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مصر 365

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