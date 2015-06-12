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استجابة لما نشر باليوم السابع.. إعادة تشريح فاتورة كهرباء بجنيه فى المحلة

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استجابة لما نشر باليوم السابع.. إعادة تشريح فاتورة كهرباء بجنيه فى المحلة استجابة لما نشر باليوم السابع.. إعادة تشريح فاتورة كهرباء بجنيه فى المحلة
فى استجابة سريعة لما نشرته "اليوم السابع" حول الشخص الأكثر حظا فى ، بعد حصول مواطن يدعى عمرو ناجى على فاتورة كهرباء عن شهر مايو بقيمة جنيه واحد.

قرر المحاسب عزت الشريف مدير عام الشئون التجارية بقطاع كهرباء شرق الغربية إحالة الكشاف المتسبب فى الخطأ للشئون القانونية ومجازاته وإعادة محاسبة المشترك عمرو ناجى بمنطقة منشية البكرى مشترك رقم "51/150/2/1/"، والتى جاءت فاتورة استهلاكه بـ1 جنيه فقط، حيث تم تشكيل لجنة عاجلة لإعادة تشريح الكمية، وفقا للتراكم الموجود بالعداد ومحاسبة المشترك عليها.

وأضاف بأنه تم تصويب القراءة على الحاسب الآلى، حيث تبين أن القراءة بالعداد بلغت 6727 كيلو وات ومتراكم لدى المشترك 575 كيلو وات سيتم إعادة تشريحها والاتصال به لسداد الفواتير غدا السبت.


>- بالفيديو.. الشخص الأكثر حظا فى مصر.. مواطن بالغربية يتسلم فاتورة كهرباء بقيمة "جنيه واحد فقط" عن شهر مايو.. عمرو ناجى: "ضحكت لما شفت الوصل.. وأطالب الوزير بمحاسبة المقصرين"

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مصر 365

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