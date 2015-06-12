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وزير التخطيط: تحقيق نمو اقتصادى يتجاوز 4% سيُقلل من أزمة البطالة

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وزير التخطيط: تحقيق نمو اقتصادى يتجاوز 4% سيُقلل من أزمة البطالة وزير التخطيط: تحقيق نمو اقتصادى يتجاوز 4% سيُقلل من أزمة البطالة
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إنه تم تنفيذ أكثر من المستهدف خلال العام الماضى، وعلى صعيد الاقتصاد الكلى تحقق معدل نمو اقتصادى يتجاوز 4%، بالمقارنة بـ2% بالمتوسط سنوياً خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أى ضعف معدل النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادى سيُقلل من معدل البطالة.

وأضاف، فى تصريحات، أن العام الماضى على كان صعباً فى فترة تاريخية صعبة، ورغم التحديات الكبيرة التى واجهتها الحكومة السنة الماضية، إلا أنها حققت الكثير من الإنجازات فى فترة قياسية، موضحاً أن هذا العام تحقق فيه ما لم يتحقق فى الخمس سنوات الماضية.

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مصر 365

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