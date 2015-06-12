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وزير التعليم يجتمع اليوم مع رؤساء لجان الثانوية العامة لبحث الحد من الغش

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وزير التعليم يجتمع اليوم مع رؤساء لجان الثانوية العامة لبحث الحد من الغش وزير التعليم يجتمع اليوم مع رؤساء لجان الثانوية العامة لبحث الحد من الغش
يعقد، اليوم الجمعة، الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم اجتماعا مع رؤساء لجان الثانوية العامة عبر الفيديو كونفرانس لبحث مشكلات رؤساء لجان الثانوية، والتعرف على الأسباب الحقيقة وراء تصوير الطلاب لأوراق الأسئلة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات تسريب الامتحانات.

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزير سيناقش أيضا مع رؤساء اللجان عدم تطبيق بعضهم التعليمات الأخيرة التى أصدرتها الوزارة لمديرى المديريات ورؤساء اللجان، للسيطرة على تصوير ورقة الأسئلة منها كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه واسم الملاحظ على ورقة الأسئلة.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوزير سيوجه تعليمات شديدة اللهجة إلى رؤساء اللجان بشأن التعامل بحذر والدقة خلال الأيام المتبقية من الامتحانات، وتشديد الرقابة على الطلاب داخل اللجان وتفتيشهم وتفتيش مقار اللجان.

جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة رصدت غرفة العمليات الرئيسية للوزارة 50 محاولة للغش باستخدام أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى نشر وتداول أسئلة اللغة العربية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الأولى لطلاب النظام الحديث.

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