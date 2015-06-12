"الإسكان" تطرح 30 ألف وحدة لمتوسطى الدخل نهاية الشهر الجارى

كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن أنه سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط "مشروع دار مصر " نهاية الشهر الجارى.

وأضاف المهندس خالد عباس، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثانية تتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية فى نحو 13 مدينة جديدة، لافتًا إلى أنه يتوقع نسبة إقبال عالية جدًا من المواطنين على المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط، وذلك بسبب ثقة المواطنين فى وزارة الإسكان والشفافية الكاملة التى تعاملت بها فى المرحلة الأولى.

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن المرحلة الثانية تتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا، لافتًا إلى أن أهم المدن التى تتضمنها المرحلة الثانية هى "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، و15 مايو، والشروق، وبدر، ودمياط الجديدة، وبرج العرب، والعبور، والسادات، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنيا الجديدة".

وعن شروط حجز وحدات المرحلة الثانية، أكد أن شروط حجز المرحلة الثانية هى نفسها شروط المرحلة الأولى، والمتمثلة فى أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصريًا، لا يقل عمره عن 21 عامًا فى تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة "الزوج والزوجة والأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة فى المدن المطروح بها الوحدات.

- الإسكان تطرح اليوم 13 ألف وحدة سكنية باكورة وحدات "المنحة الإماراتية"