أخبار عاجلة

8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الإسكان" تطرح 30 ألف وحدة لمتوسطى الدخل نهاية الشهر الجارى

Google+ Print
"الإسكان" تطرح 30 ألف وحدة لمتوسطى الدخل نهاية الشهر الجارى "الإسكان" تطرح 30 ألف وحدة لمتوسطى الدخل نهاية الشهر الجارى
كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن أنه سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط "مشروع دار " نهاية الشهر الجارى.

وأضاف المهندس خالد عباس، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثانية تتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية فى نحو 13 مدينة جديدة، لافتًا إلى أنه يتوقع نسبة إقبال عالية جدًا من المواطنين على المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط، وذلك بسبب ثقة المواطنين فى وزارة الإسكان والشفافية الكاملة التى تعاملت بها فى المرحلة الأولى.

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن المرحلة الثانية تتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا، لافتًا إلى أن أهم المدن التى تتضمنها المرحلة الثانية هى "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، و15 مايو، والشروق، وبدر، ودمياط الجديدة، وبرج العرب، والعبور، والسادات، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنيا الجديدة".

وعن شروط حجز وحدات المرحلة الثانية، أكد أن شروط حجز المرحلة الثانية هى نفسها شروط المرحلة الأولى، والمتمثلة فى أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصريًا، لا يقل عمره عن 21 عامًا فى تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة "الزوج والزوجة والأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة فى المدن المطروح بها الوحدات.

- الإسكان تطرح اليوم 13 ألف وحدة سكنية باكورة وحدات "المنحة الإماراتية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد