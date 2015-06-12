"واتس آب اليوم السابع": العثور على قنبلة بجوار بنك ناصر فى المحلة

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين خبرًا يفيد بالعثور على قنبلة أمام بنك ناصر الاجتماعى بمدينة المحلة الكبرى.

وأكد المواطن، أن قوات الشرطة تحاول تفكيكها بعد الاستعانة بخبراء المفرقعات، ويقوم رجال الشرطة الآن بإبعاد المواطنين والسيارات بعيدًا عن محيط موقع القنبلة.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى، عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

- "واتس آب اليوم السابع".. غرق شوارع ببولاق الدكرور لانفجار ماسورة صرف