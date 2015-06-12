انتشار ظاهرة بيع الألعاب النارية بالإسكندرية مع حلول شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المعظم، انتشرت بالإسكندرية ظاهرة بيع الألعاب النارية، على الأرصفة، وبميادين وشوارع الإسكندرية بكثافة، الأمر الذى أثار حفيظة بعض المواطنين الذين رفضوا تداول تلك الألعاب النارية، نظرا لخطورتها وإصابة بعض المستخدمين لها، بالإضافة إلى الإزعاج الذى تسببه للأهالى.

وقال محمد توفيق الأمين العام لحزب الثورة المصرية إنه يجب على مديرية أمن الإسكندرية تكثيف حملاتها لضبط تلك الباعة الخارجين عن القانون لما تسببه تلك الألعاب النارية من شماريخ وصواريخ ومقذوفات من أحداث حالة من الضجيج وآثاره الرعب والهلع بين المواطنين، لما قد سبق فى تسبب تلك الألعاب فى فقدان البصر للعديد ممن تعرضوا للإصابة بها، علاوة على استخدامها وتسهيل بيعها من الجماعات الإرهابية وأعوانها بالمناطق الشعبية لأحداث حالة الانفلات الأمنى الذين يروجون لها.

وأضاف "توفيق": "أننا نقدر الدور الإيجابى الذى يقوم به اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الإسكندريه، فى استعاده الانضباط للشارع السكندرى على كل المستويات لكن تلك الظاهرة قد تحد من إحساس المواطن السكندرى بالأمن".



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الألعاب النارية تباع بالشوارع



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استياء من انتشار الظاهرة