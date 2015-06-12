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مجلس أمناء مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية.. يجتمع في تونس

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    بدأت بالعاصمة التونسية أمس، أعمال الاجتماع الرابع عشر لمجلس أمناء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ويستمر يومين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان، وحضور أعضاء المجلس من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أمين عام المركز الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن الاجتماع، الذي يأتي امتداداً لأعمال المركز ومواصلة لإنجازاته الدولية سيناقش خلال دورته الحالية عدداً من الموضوعات المتعلقة باللوائح والأنظمة وبالمشروعات المشتركة والاتفاقيات مع الجهات الأخرى، التي تتحقق من خلالها رؤية المركز في التنسيق والتكامل والدعم والعمل المشتركة لخدمة الأهداف العليا لخدمة اللغة العربية.

ورفع الدكتور الوشمي بهذه المناسبة الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على ما يجده المركز من دعم ورعاية كريمة وعلى ما يقدمه أيده الله من خدمة للدين وللهوية العربية، مثمناً الجهود واهتمام معالي وزير التعليم المشرف العام على المركز الدكتور عزام الدخيل بمختلف أعمال المركز ومناشطه.

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