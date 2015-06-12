الجوازات: تصحيح أوضاع 128 ألف يمني

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المصححين لأوضاع إقامتهم في المملكة قد بلغ حتى الساعة الواحدة والنصف ظهر أمس الخميس (128601) شخص.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لجميع إدارات الجوازات بالمناطق والمحافظات تؤكد على تقديم كافة التسهيلات للإخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية في تصحيح أوضاع إقامتهم في المملكة.

وأشارت إلى أنها قامت بتشكيل فريق إداري متكامل تم دعمه بجميع الإمكانات البشرية والتقنية في جوازات المناطق ومراكز التصحيح من أجل خدمة أبناء الجمهورية اليمنية، ودعت الجوازات المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدماتها الإلكترونية التي تسهل عليهم إنهاء إجراءاتهم.