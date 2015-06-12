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مركز الأمير سلطان للقلب ينجح في زراعة منظمات قلبية دون تدخل جراحي

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مركز الأمير سلطان للقلب ينجح في زراعة منظمات قلبية دون تدخل جراحي مركز الأمير سلطان للقلب ينجح في زراعة منظمات قلبية دون تدخل جراحي

    واصلت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة إنجازاتها الطبية المتميزة وذلك بعد أن قام مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بزراعة منظمات قلبية لمريض يبلغ من العمر 85 عاماً ومريضتين تبلغان من العمر 65 عاماً عن طريق القسطرة دون الحاجة إلى التدخل الجراحي ودون أسلاك موصولة للقلب ( Leadless Pacemskers ) وقد تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

أوضح ذلك رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية د. أحمد الفقيه الذي ذكر أن هذه التقنية تعد الأحدث وتم استخدامها في مراكز محدودة في الأيام القليلة الماضية وستساهم هذه التقنية بإذن الله تعالى بتغيير جذري في طريقة زراعة الأجهزة المنظمة للقلب في المستقبل.

وأضاف أن المنظمات القلبية الحديثة تتميز بصغر حجمها إذ يقل قطرها عن 6,7 ملم وطولها 25,9 ملم كما يبلغ وزنها 2 غرام فقط، وقد يمتد عمر بطاريتها إلى ثلاثة عشر عاماً وتتم زراعتها عن طريق القسطرة دون التدخل الجراحي.

وزاد: كما يمكن في المستقبل القريب ربطها لاسلكياً بأجهزة مودم خاصة لنقل المعلومات الخاصة بحالة نبضات قلب المريض بشكل دقيق عن طريق الإنترنت دون حاجة المريض لزيارة المستشفى.

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