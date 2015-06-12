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ولي العهد ومستشار رئيس الوزراء الكندي يبحـثـان الموضــوعـات المشتـركة

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ولي العهد ومستشار رئيس الوزراء الكندي يبحـثـان الموضــوعـات المشتـركة ولي العهد ومستشار رئيس الوزراء الكندي يبحـثـان الموضــوعـات المشتـركة

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قصر سموه بجدة مساء أمس معالي مستشار رئيس الوزراء الكندي للأمن القومي ريتشارد فادن.

ونقل معاليه لسمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات وتقدير دولة رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر ، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسموه الكريم - حفظهما الله - ، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لدولته.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير كندا لدى المملكة توماس ماكدونالد.

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