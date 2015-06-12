اليوم.. تنظيم ماراثون شباب الوفد بالشرقية تحت شعار "تحيا مصر ولا للإرهاب"

أكد محمد زكى عبد العزيز رئيس لجنة الإعلام باللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، أن لجنة شباب الوفد برئاسة الدكتور على أبو النور، قررت تنظيم ماراثون للجرى اليوم الجمعة تحت شعار "تحيا مصر " و"مصر فوق الجميع لا للإرهاب"، تحت رعاية المهندس محمد حافظ الزاهد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وإشراف الدكتور حاتم الأعصر سكرتير عام مساعد حزب الوفد.

وينطلق الماراثون من أمام مبنى ديوان عام المحافظة عقب صلاة الجمعة بمشاركة حوالى 300 شاب وفتاة، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والحزبية وعلى رأسهم النائب الوفدى اللواء هانى درى أباظة سكرتير عام مساعد حزب الوفد.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تنظيم الماراثون هو اجتماع المصريين بكل فئاتهم وطوائفهم على قلب رجل واحد ونبذ الخلافات والعنف وأن يتوحد الجميع على هدف بناء الوطن والتصدى لكل أشكال الإرهاب الأسود الذى يغتال خيرة أبنائنا الذين يدافعون بكل بسالة وصلابة عن تراب هذا الوطن، وكذلك تأكيدا على روابط الوحدة والأخوة بين المصريين .

وأوضح رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد بالشرقية، أن الماراثون يبدأ من أمام ديوان عام محافظة الشرقية مرورا بكوبرى مديرية الإسكان وصولا لديوان عام المحافظة مرة أخرى، مشيرا إلى أن الشباب المشارك سيرتدى تيشرتات مطبوع عليها شعارات الماراثون وهو: "تحيا مصر، ومصر فوق الجميع"، و"لا للإرهاب"، ويحملون أعلام مصر، وفى الختام سيقام حفل بمقر حزب الوفد بالزقازيق لتكريم المشاركين وإهدائهم شهادات تقدير، وكذلك تكريم الـ10 الأوائل الفائزين بالماراثون بجوائز وهدايا قيمة .