انطلاق بطولة الجمهورية للشواطئ بنادى نقابة المهندسين بالإسكندرية

انطلقت بطولة الجمهورية للشواطئ تشمل مصارعة الذراعين ورفعة الصدر على شاطئ نادى المهندسين بسابا باشا، وذلك بالتعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية والاتحاد المصرى للقوة فى الفترة من 11 إلى 14 يونيو، وبحضور عدد من الأبطال الدوليين فى مصارعة الذراعين.

وقال هادر ميتو وكيل النقابة إن نقابة المهندسين بالإسكندرية، تشارك فى كل الأنشطة الموجودة بالمجتمع وأهمية الرياضة باعتبارها نشاط هام يستثمر طاقات الشباب، واحتوائهم من الأفكار المتطرفة، وكذلك إبراز ألعاب رياضية عديدة مختلفة عن الألعاب التقليدية.