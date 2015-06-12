فى رمضان.. "منقوع التمر" يساعد على سهولة الهضم وله قيمة غذائية عالية

منقوع التمر من أشهر المشروبات الرمضانية التى تحتوى على قيمة غذائية عالية لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم، كما يساعد على سهولة الهضم.

يقول الدكتور محمد سيد مسعود، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن التمر المنقوع يحتوى على قيمة غذائية عالية ويساعد على الهضم، لاحتوائه على الألياف الغذائية التى تساعد على تسهيل حركة الأمعاء، كما أنه يحتوى على الكثير من العناصر المعدنية كالحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك، وتمثل هذه العناصر أهمية كبيرة لصحة الشعر والبشرة وأيضا لتغذية العظام.

ويشير إلى أنه بالنسبة للإفطار على منقوع البلح فى شهر رمضان قد يسرع من عملية الهضم، حيث إنه يحتوى على سكريات أحادية، وتناوله لا يساعد على زيادة الوزن أو زيادة بمستوى السكر فى الدم كما هو شائع.

ويضيف د. محمد سيد مسعود أن منقوع التمر يحتوى على مضادات أكسدة تحمى الجسم من المواد الضارة الناتجة عن التمثيل الغذائى، وتخلص الجسم من السموم التى تتواجد فى بعض الأغذية.

ويتابع أنه يساعد على تقليل مستوى الكولسترول بالدم، وليس له أى تأثير سلبى على مرضى السكر أو من يتبعون نظام غذائى، ولكن يفضل تناوله بكميات محدودة.