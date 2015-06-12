جدو: الكونفدرالية أصعب بكثير من دوري الأبطال

يرى محمد ناجي "جدو" مهاجم الأهلي أن بطولة كأس الكونفدرالية باتت أصعب من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى مع الترجي والنجم الساحلي بجانب الملعب المالي.

وقال جدو لموقع الأهلي الرسمي يوم الخميس: "مجموعة الأهلي صعبة للغاية لكننا اعتدنا على مثل هذه المواجهات".

وأضاف "بطولة كأس الكونفدرالية هذا العام أصعب بكثير من دوري الأبطال خاصة وأن الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات قوية للغاية ومنهم أبطال القارة".

وأشار جدو "الأهلي حامل اللقب ويسعى للحفاظ على لقبه. واعتدنا على مواجهات الفرق الكبرى في السنوات الماضية وعلى أتم الاستعداد لتلك المواجهات".

ويستهل الأهلي مبارياته في الكونفدرالية بلقاء الترجي في استاد السويس يوم 28 يونيو الجاري.