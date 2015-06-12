انتقالات في الجول - كيف تحرك الأهلي للفوز بجون أنطوي في شهر

كان جاريدو لازال مدربا للأهلي حين بدأ تحرك النادي للفوز بخدمات المهاجم الغاني جون أنطوي من الشباب السعودي.

"بات الأهلي أكثر تنظيما. يحدد أهدافه قبل التحرك بفترة كافية لدراسة كل شيء عن إمكانية إتمامها. لهذا حين يبدأ المفاوضات يكون جاهزا للحسم بسرعة".. أو هذا ما يظهر في كواليس صفقة أنطوي.

FilGoal.com علم كواليس انضمام جون أنطوي إلى الأهلي مقابل مليون دولار. ويسردها فيما يلي:

مايو

الأهلي يرغب في ضم مهاجم. هذا ما بدأ الأمر على طاولة إدارة الكرة في القلعة الحمراء.

جاء ذلك بين علاء عبد الصادق رئيس القطاع بالنادي ووائل جمعة مدير الفريق وهيثم عرابي مدير إدارة التعاقدات والعلاقات الخارجية.

اشترك الثلاثي في هدفين رئيسيين: على النادي تحديد أهدافه مبكرا حتى تكون المنافسة أقل والوقت أطول لحسم الصفقة. والهدف الثاني أن يكون المهاجم القادم بقيمة النادي الأحمر من خارج مصر.

"على الأهلي حين يأتي بمهاجم أجنبي أن يحصل على هداف يضيف فعلا للفريق".. والتاريخ يوضح كيف تعاني الأندية المصرية من قنص المحترفين، ربما باستثناء الإسماعيلي.

هكذا كان يؤمن قطاع الكرة بالأهلي. وثم ظهر اسم أنطوي على مائدة الاجتماعات. وبدأ تنسيق العمل.

هيثم عرابي تولى الخطوة الأولى وهي "جس نبض" جون أنطوي بتكليف من إدارة الكرة في الأهلي برئاسة علاء عبد الصادق.

قبل تشكيل لجنة الكرة بدأت المفاوضات بالحديث مع النادي ووكيل اللاعب بعد الاطمئنان إلى رغبة أنطوي في الانضمام للأهلي، من مايو.

مليون و800 ألف دولار

الشباب السعودي طلب في البداية مليون و800 ألف دولار، رقم رأى محمود طاهر رئيس النادي وإدارة الكرة أنه "صعب".

دخل الثنائي عبد الصادق وعرابي في مفاوضات لتخفيض المبلغ، ووصلت الأمور إلى مليون 200 ألف دولار بعمولات وكلاء اللاعبين السعودي والمصري.

المفاوضات تمت. وهنا ظهر على مائدة اجتماعات قطاع الكرة في الأهلي فرصة ضم "مهاجم أجنبي أخر".

انقسم فريق العمل إلى جبهتين.

هيثم تولى المفاوضات مع المهاجم الأخر، وعلاء عبد الصادق عمل على التنسيق مع طاهر على إتمام صفقة أنطوي.

ويسعى الأهلي لحسم الصفقة الثانية قبل إتمام الاتفاق الذي أبرمه النادي مع صالح جمعة نجم وسط إنبي والكرة المصرية.