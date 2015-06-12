دورة الترقي – صراع رباعي مجنون على آخر بطاقة تأهل للممتاز

تأهل للدوري الممتاز رسميا فريقين حتى الآن هما أسوان وغزل المحلة، ويتبقى فريق واحد ليكمل عقد الفرق الصاعدة للأضواء ودوري الكبار.

الصراع على حجز بطاقة التأهل الأخيرة للدوري الممتاز يشهد صراع رباعي في المجموعة الثانية في دورة الترقي بين الانتاج الحربي، الشرقية، الشرقية للدخان، والسكة الحديد.

ويحتل الانتاج الحربي صدارة المجموعة برصيد ثماني نقاط، يليه الشرقية بست نقاط، ثم الشرقية للدخان بخمس نقاط، بالتساوي مع السكة الحديد الذي يأتي رابعا وكل هؤلاء يملكون فرصة التأهل للدوري.

فيما ضمن القناة الذي يحتل المركز الرابع برصيد أربع نقاط بالتساوي مع المريخ الأخير صاحب الخمس نقاط البقاء في الدرجة الثانية.

وسوف يلاقي الانتاج الحربي نظيره المريخ، فيما يواجه السكة الحديد منافسه القناة، بينما يواجه الشرقية فريق الشرقية للدخان.

وتنص اللوائح إنه في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط فيتم اللجوء للمواجهات المباشرة بينهما لتحديد الصاعد للدوري الممتاز.

ويستعرضFilGoal.com موقف الفرق الأربعة في الصعود للدوري الممتاز قبل مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من دورة الترقي.

الانتاج الحربي

صاحب أكبر فرصة في العودة للدوري الممتاز بعدما هبط الموسم الماضي، فالفريق العسكري لا يحتاج إلا لتحقيق التعادل أو الفوز على حساب المريخ ليضمن التأهل للأضواء.

وإذا ما تعادل الانتاج مع المريخ وفاز الشرقية على الشرقية للدخان، فإن الفريق العسكري سيضمن التأهل أيضا لأنه في المواجهات مباشرة تغلب على منافسه في المواجهات المباشرة بثلاثة أهداف لهدف.

الشرقية

الفريق الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة بست نقاط لا يوجد فرصة إلا لتحقيق الفوز على الشرقية للدخان بشرط أن يسقط الانتاج الحربي.

ونتيجة فوز الشرقية وتعادل الانتاج لن تساعد الأول، حيث أنه خسر في مواجهته المباشرة مع الأخير بثلاثة أهداف لهدف.

وإذا ما نجح الشرقية في العودة للممتاز فستكون هذه أول مرة للفريق يظهر فيها في المسابقة منذ موسم 2000-1999.

الشرقية للدخان

مثل الشرقية، يحتاج الشرقية للدخان للفوز على الأول في الجولة الأخيرة حتى يضمن الصعود للدوري بشرط أن يسقط الانتاج الحربي أمام المريخ أيضا ولكن هنا الأهداف سوف تحسم المتأهل بينهما.

الشرقية للدخان والانتاج تعادلا إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما، ولذلك فحتى حال سقوط الفريق العسكري، وفوز الأول على الشرقية فالأهداف هنا سوف تحدد هوية الصاعد.

وسجل الانتاج الحربي سبعة أهداف واستقبلت مرماه أربعة فقط، فيما سجل الشرقية للدخان خمسة أهداف واستقبل مثلها.

وإذا ما خسر الانتاج بهدف، فسوف يحتاج الشرقية للدخان تسجيل ثلاثة أهداف وهكذا.

السكة الحديد

سيناريو معجزة يحتاجه فريق السكة الحديد صاحب أقل فرص من بين الرباعي في الصعود للدوري الممتاز، فهو يجب عليه الفوز على القناة في كل الأحوال، مع أن تصب نتائج مباريات الفرق الأخرى في صالحه.

ففوز الانتاج الحربي أو تعادله مع المريخ، وتغلب الشرقية على الشرقية للدخان، أو هزيمة الانتاج مع انتصار الشرقية على الشرقية للدخان كلها نتائج تعني عدم تأهل السكة الحديد حتى لو انتصر في مباراته أمام القناة.

الحالة الأولى لصعود السكة الحديد هي أن يخسر الانتاج الحربي أمام المريخ، مع تعادل الشرقية والشرقية للدخان، حتى يبدأ النظر لفارق الأهداف بين الانتاج والسكة في ذلك الوقت بعدما وصل كل منهما إلى ثماني نقاط، وتعادلا في المواجهة المباشرة بينهما.

الانتاج سجل سبعة أهداف واستقبل أربعة، فيما أحرز السكة خمسة أهداف وسكن مرماه سبعة أهداف، لذا يجب أن يفوز الأخير على القناة بفارق كبير من الأهداف مع انتظار هدية ثمينة من المريخ.

الحالة الثانية هي إذا ما سقط الانتاج الحربي أمام المريخ، ونجح الشرقية للدخان في الفوز على الشرقية، فسوف يكون رصيد الانتاج والشرقية للدخان ثماني نقاط بالتساوي مع الانتاج،

وهنا يبدأ النظر للمواجهات المباشرة بينهم جميعا مع استبعاد نتائجهم مع الفرق الأخرى.

السكة الحديد تعادل مع الانتاج، وتغلب على الشرقية للدخان، فيما تعادل الشرقية والانتاج،

وهنا يتأهل السكة بعدما جمع أربع نقاط يليه نقطتين للفريق العسكري ونقطة للدخان.

وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com أن اللوائح تنص أنه في حالة تساوي ثلاث فرق فيتم اللجوء للمواجهات المباشرة بينهم، وفي حالة التساوي يتم النظر للأهداف بينهم، وحالة التساوي يتم اللجوء للأهداف بشكل عام في المجموعة، وأخيرا اللجوء للقرعة حال التساوي في كل شيء.