مرتضى: الأهلي دفع 80 مليون في صفقتين ' كيد نسا ' .. وصلاح الدين سعيد أفضل من أنطوي

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن صلاح الدين سعيد مهاجم الأهلي أفضل كمهاجم من جون أنطوي المنضم مؤخرا للقلعة الحمراء.

وقال منصور عبر قناة LTC: "أنا لا أدخل في صفقات كيد نسا "

وأوضح "الزمالك أصلا لم يدخل في صفقة أنطوي. هذا مهاجم لم يسجل في السعودية إلا 4 أهداف".

وتابع "نادي الشباب كان يبحث عن أي شخص يدفع له مليون دولار ليتخلص منه. كانوا يناشدون أي ناد لشراء اللاعب".

السفير السعودي

وكرر مرتضى انتقاد سفير السعودية في مصر. وقال: "السعوديون اخواتنا ونحبهم. فمن فضلك يا سيادة السفير انسى اهلاويتك".

وأضاف "من فضلك. لا أريد التحدث أكثر، لا تؤثر على علاقات الزمالك بالأندية السعودية بتلك التصرفات".

وأكمل "محمود طاهر اتصل بسفير السعودية وقال له أرجوك ارحمنا، شكلنا بقى وحش".

ثم عاد مرتضى وتحدث عن منافسة الأهلي والزمالك في سوق الانتقالات.

80 مليون!

وصرح مرتضى "الأهلي دفع 40 مليون في صفقة أنطوي".

واستطرد "صالح جمعة كذلك بـ40 مليون. الأهلي دفع 80 مليون جنيه في لاعبين. الآن محمود طاهر لا يوجد معه أي أموال".

وأضاف "سبني بقى ألعب مع محمود طاهر شوية. فاكر أكوتي منساه؟".

وأتم "في المقابل الزمالك ضم كل من يريد في موسم الانتقالات وانتهى الآمر".