مرتضى: مشكلة شيكابالا ' نفسية ' وليست مادية

وصف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مشكلة محمود عبد الرازق "شيكابالا" بـ"النفسية"، وذلك في تصريحاته لقناة LTC.

مرتضى منصور كان قد اجتمع مع شيكابالا وأعلن أنه اتفق على بنود عقد اللاعب ليعود إلى الزمالك فور نهاية مشكلته مع سبورتنج لشبونة.

عاد بعدها مرتضى وقال إنه يحاول مساعدة اللاعب بالبحث عن ناد خليجي يستطيع دفع مقابل رحيله عن سبورتنج لشبونة لينضم الفهد الأسمر إليه، وليس للزمالك.

ثم قال اليوم في تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة: "شيكابالا كان في منزلي مساء أمس".

وتابع "مشكلة شيكابالا تحتاج للهدوء في حلها. المشكلة نفسية وليست مالية".

وشرح "نادي سبورتنج لشبونة ناد كبير ولهذا ضايقه الوضع الحالي. نحتاج لحل الموقف بهدوء، وهذا ما أفعله".

وكان شيكا قد انقطع عن تدريبات سبورتنج لشبونة وعاد إلى مصر، ما جعل النادي البرتغالي يطالبه بالعودة والاعتذار قبل التفاوض مع أي طرف لتركه يرحل.