مؤتمر صحفى بـ"التحالف الشعبى" اليوم لطرح حيثيات حكم قضية شيماء الصباغ

يعقد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ظهر اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا بأحد نوادى منطقة رمسيس، لطرح حيثيات حكم سجن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، ومن المقرر مناقشة تطورات الموقف السياسى الراهن عقب صدور الحكم، ويعقبه اجتماع اللجنة المركزية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد قضت أمس الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق، بالسجن المشدد 15 سنة على الضابط "ياسين حاتم" فى اتهامه بقتل الناشطة "شيماء الصباغ"، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

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