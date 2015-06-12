غدا.. مركز النيل للإعلام بالإسكندرية يناقش إنشاء منظومة وطنية للابتكار

ينظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية مؤتمرا بعنوان: "نحو منظومة وطنية للابتكار"، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، غدا السبت فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة مركز النيل للإعلام بالإسكندرية.

ويستضيف المركز الدكتور عاصم أبو المعاطى سيد أحمد مدير التعاون الدولى ونقل التكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى جامعة عين شمس، ويدير المؤتمر عزة مصطفى ماهر مدير مركز النيل للإعلام بالإسكندرية.

كما يشارك زملاء مراكز النيل على مستوى الجمهورية بمحافظاتها المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة المبتكرين بمحافظاتهم، حيث ستتم إقامة معرض للمبتكرين بقاعة المركز أثناء المؤتمر.

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