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الحركة المفاجئة الخاطئة إحدى عوامل إصابتك بالأنزلاق الغضروفى الصدرى

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الحركة المفاجئة الخاطئة إحدى عوامل إصابتك بالأنزلاق الغضروفى الصدرى الحركة المفاجئة الخاطئة إحدى عوامل إصابتك بالأنزلاق الغضروفى الصدرى
الإنزلاق الغضروفى أحد الأمراض التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل عديدة، منها حركات الجسم المفاجئة، وضعف عضلات الظهر.

الأنزلاق الغضروفى الصدرى


>حول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، أن الإنزلاق الغضروفى، هو حدوث إنزلاق فى مكونات الغضروف الطبيعية بين الفقرات الصدرية، ويعد أقل أنواع الإنزلاق الغضروفى حدوثا من حيث أعداد المصابين به.

أسباب الأنزلاق الغضروفى الصدرى


>ويستكمل د. عياد قائلا: "هناك أسباب وعوامل مختلفة تساهم فى إصابة الأشخاص بالانزلاق الغضروفى الصدرى وأهمها":
>1)ضعف عضلات الظهر.
>2) الحمل المتزايد على الفقرات الصدرية نتيجة رفع الأشياء بصورة خاطئة.
>3)حدوث كدمات أو خبطات بالفقرات الصدرية.
>4)الجلوس وقيادة السيارة لفترات طويلة.
>5)القيام بحركات مفاجئة بصورة خاطئة تؤثر على الفقرات الصدرية.

أهم طرق الوقاية من الاصابة بالانزلاق الغضروفى الصدرى


>ويتابع د. عياد قائلا: "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها لتفادى الاصابة بالانزلاق الغضروفى الصدرى وأهمها":
>1)تجنب قيادة السيارات لمسافات طويلة.
>2)ممارسة الرياضة لتقوية عضلات الظهر.
>3)تجنب الحركات المفاجئة.
>4) مراجعة الطبيب عند حدوث تنميل فى أحد الطرفيين أو أحد الجانبين من الجسم.

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