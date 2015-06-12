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قافلة طبية من جامعة أسيوط لعلاج أبناء مركز باريس بالوادى الجديد مجانا

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قافلة طبية من جامعة أسيوط لعلاج أبناء مركز باريس بالوادى الجديد مجانا قافلة طبية من جامعة أسيوط لعلاج أبناء مركز باريس بالوادى الجديد مجانا
قال عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد، إن القافلة الطبية الوافدة من جامعة أسيوط بدأت عملها فى إجراء الكشف الطبى على المواطنين بالمجان، وتضم عددا من الأطباء والاستشاريين فى أكثر من تخصص طبى فى ظل النقص الحاد فى التخصصات الطبية بمركز وقرى باريس.

وأضاف عباس فى تصريحات له، أن القافلة الطبية تقوم بتوقيع الكشف الطبى وإجراء الجراحات بمستشفى باريس المركزى، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وسد العجز فى التخصصات الطبية و تقديم الرعاية الصحية لأبناء مركز باريس، وذلك بتوجيهات من اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم وبالتعاون مع جامعة أسيوط.

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