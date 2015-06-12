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خطة للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمدن ومراكز محافظة دمياط

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خطة للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمدن ومراكز محافظة دمياط خطة للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمدن ومراكز محافظة دمياط
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، إنه جارٍ مد خطوط الشبكات من دمياط الجديدة حتى مدينة كفر البطيخ، لتوصيل الغاز الطبيعى لعدد 8 آلاف وحدة سكنية بمدينة كفر البطيخ.

وأضاف المحافظ، بلغت نسبة التنفيذ 90% من المشروع، كما تم مد خطوط الغاز من مدينة دمياط حتى قرية الجواهرة والخياطة، وتوصيل الغاز للعملاء المنزليين بنسبة تنفيذ 98% بإجمالى 5 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة الى مد خطوط الغاز من الجواهرة والخياطة حتى الشيخ درغام وعزبة البرج بإجمالى 12500 وحدة سكنية، ليتم توصيل الغاز للعملاء فى أول يوليو المقبل.

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